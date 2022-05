Général Issa Abou reçoit une délégation de journalistes spécialisés

Une délégation de l’Association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité (AJ/QDS) a été reçue en audience, ce jeudi 19 mai 2022, par le Général de Brigade Issa Abou. A l’issue des entretiens, le président de l’AJ/QDS a remis un parchemin au Général Issa Abou, faisant de lui l’Ambassadeur de prestige de l’association après du Haut commandement militaire.



Une délégation l’Association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité (AJ/QDS) a rencontré, dans la soirée de ce jeudi 19 mai, le Chef d’Etat-major de l’Armée de terre.

Le général Issa Abou et ses collaborateurs ont bien apprécié l’initiative des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité.

Le principal objectif de la rencontre est de faire du Chef d’Etat-major de l’Armée de terre l’Ambassadeur de privilège de l’AJ/QDS auprès du Haut Commandement Militaire pour un partenariat plus fructueux entre les Forces Armées Béninoises et les Professionnels des médias du Bénin.

La délégation n’a pas manqué de féliciter le Général Issa Abou pour le double événement survenu dans sa vie d’officier entre mars et avril dernier. Il s’agit de son élévation au grade de Général, et sa nomination à la tête de la plus grande composante de l’Armée béninoise.

La démarche de l’AJ/QDS a été très appréciée par le nouveau Commandant de l’Armée de Terre ainsi que les différents officiers supérieurs de son cabinet.

Ils ont tous loué l’initiative prise par l’AJ/QDS d’aller à la rencontre de la grande muette, qui est aujourd’hui disposée à prendre la parole au regard des nouvelles réalités géopolitiques avec en toile de fond la menace terroriste dans la sous-région. L’Armée béninoise ne communique pas beaucoup, a reconnu le Chef des Opérations de l’Armée de Terre, Colonel Gildas N’Dah Sékou, avec la promesse de faire de l’AJ/QDS un canal sécurisé pour émettre de vraies informations contrairement aux fake news diffusés sur les réseaux sociaux.

La rencontre de ce jeudi a été celle de la grande ouverture entre deux structures qui, selon le Général Issa Abou, mènent le même combat, mais avec des matériels différents.

Les professionnels des médias convaincus de l’engagement et des sacrifices des Forces Armées Béninoises, entendent pouvoir compter aussi sur la collaboration de la populations pour aider les Forces de défense et de sécurité à mieux accomplir leur mission au service de la patrie.

Au début de la séance, une minute de silence a été observée en l’honneur des soldats morts pour la patrie.

La rencontre avec le Général Issa Abou fait suite à l’audience accordée, il y a quelques jours, par le Chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises, Général de Brigade, Fructueux Gbaguidi, à la délégation de l’AJ/QDS.

20 mai 2022 par