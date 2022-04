Général Fructueux Gbaguidi prend le commandement le 12 avril

Le général de brigade Fructueux Candide Ahodégnon Gbaguidi prend le commandement des Forces armées béninoises mardi 12 avril 2022. La cérémonie de passation de commandement sera présidée par le ministre chargé de la défense nationale Alain Fortunet Nouatin

Le nouveau Chef d’Etat-Major Général des forces armées Béninoises, général Fructueux Candide Ahodégnon Gbaguidi recevra le drapeau de commandement au quartier général des forces de défense nationale, mardi 12 avril 2022, à 17 heures. Mais avant cette étape, à 16 heures, Fructueux Candide Ahodégnon Gbaguidi va transmettre les charges de chef d’état-major de l’armée de terre à son successeur, général de brigade Abou Issa.

Général Fructueux Candide Ahodégnon Gbaguidi, nouveau Chef d’Etat-Major Général remplace le contre-amiral Patrick Jean Baptiste Aho appelé à faire valoir ses droits à la retraite en octobre prochain.

Le nouveau Chef d’état-major général a débuté sa formation au prytanée militaire de Saint Louis au Sénégal en 1979 après l’obtention de son baccalauréat scientifique. En 1987, il entre à l’Académie militaire d’Antsirabé à Madagascar en 1987. En 1990, il est admis en 1990 à l’Infantry Officer Basic Course de Fort Benning en Georgie aux Etats-Unis. En 1991, Fructueux Candide Ahodégnon Gbaguidi reçoit une formation de parachutiste à American Airborne School. En 1996, il s’est formé à Infantry Officer Advanced Course en Géorgie (USA). En 2006, il a fait son entrée à l’école de guerre de Paris. Fructueux Candide Ahodégnon Gbaguidi commande l’armée de terre depuis novembre 2016.

Il a été promu général de brigade et nommé à la tête du Haut commandement militaire, le 6 avril 2022, en Conseil des ministres.

M. M.

10 avril 2022 par ,