Frère Hounvi en prison après son audition à la Criet

Steve Amoussou, alias Frère Hounvi a été placé sous mandat de dépôt, après sa présentation, mardi 20 août 2024 au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Interpellé à Adjidogomey à Lomé le 12 août 2024, l’activiste politique, Frère Hounvi a été écouté par le procureur de la CRIET après quelques jours de garde à vue à la Brigade économique et financière (BEF). A l’issue de son audition, il a été placé sous mandat de dépôt pour harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles et provocation directe à la rébellion. Son procès est prévu pour le 7 octobre 2024.

Steve Amoussou a été auditionné une première fois le vendredi 16 août par la police républicaine dans le cadre des enquêtes en cours.

Frère Hounvi est connu pour ses chroniques acerbes contre le régime de la Rupture et du Nouveau Départ.

