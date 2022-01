Forte adhésion de conseillers FCBE au BR dans le Borgou

Le parti Bloc Républicain (BR) a enregistré de nouveaux adhérents le weekend écoulé dans le département du Borgou. De Tchaourou en passant par Parakou, Gogounou, Banikoara, et Sinendé, plusieurs conseillers ont marqué leur adhésion à la formation politique de la mouvance présidentielle.

Samedi 29 janvier 2022, 14 conseillers ont adhéré au BR à Tchaourou et à Sinendé. Le dimanche 30 janvier, ce fut le tour de 10 autres conseillers FCBE à Banikoara, et 02 de Gogounou. La déclaration d’adhésion a été lue en présence de Robert Gbian, secrétaire général adjoint du Bloc Républicain.

Après avoir félicité les nouveaux membres, le secrétaire général adjoint au nom du parti, a remercié tous ceux qui ont travaillé à ce résultat. « Les ex militants FCBE devenu aujourd’hui BR n’ont pas d’inquiétude à se faire au BR il n’y a pas de nouveaux, il n’y a pas d’anciens », a rassuré Robert Gbian.

F. A. A.

31 janvier 2022 par ,