Faux, cette œuvre n’en fait pas partie des biens restitués par la France

“L’une des œuvres restituées…c’est le Bénin”. C’est par ces phrases apparemment anodines qu’un internaute a publié sur sa page Facebook le dimanche 20 novembre 2021 une statuette en bois d’ébène. C’est une représentation d’un homme avec un gros pénis. Cette publication a connu à la date du vendredi 30 novembre 2021, cette publication a connu 329 partages sur Facebook et plusieurs reprises sur twitter. 24 Heures au Bénin a vérifié et a découvert que cette sculpture ne fait pas partie des 26 œuvres restituées au Bénin par la France.

Inexistante sur la liste des 26 œuvres

Après avoir lu la publication qui a fait le tour de la toile, le réflexe a été de consulter les sites officiels du gouvernement du Bénin étant donné qu’on a abondamment communiqué autour de ces œuvres. Nous sommes alors allés sur le site www.tresorsroyaux.bj. On y a découvert les 26 œuvres avec leur description. La fameuse statuette à gros phallus n’y figure pas. De même sur le site du musée du Quai Branly d’où les œuvres sont parties, ils ont bien classé les œuvres et il y a une catégorie réservée aux grandes statuettes. Il n’y a pas trace de cette statuette à phallus.

L’état de l’œuvre

Contrairement aux œuvres retrouvées sur le site officiel, il est noté que la statuette à phallus manque d’entretien. De plus il se voit clairement que cette statuette est posée dans un escalier au moment de la prise de la photo. Or, pour avoir séjourné dans le musée de quai Branly pendant des années, ces œuvres ont eu un entretien sérieux et ne s’aurait être exposées dans des escaliers. Comparée aux autres, il se perçoit que cette œuvre manque d’entretien contrairement aux 26 œuvres restituées au Bénin.

Le démenti formel

Contacté, le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement du Bénin a simplement dit que ces genres de postes sont ‘’une invention des réseaux sociaux’’. Dans le même ordre d’idée, le point focal média du ministère du tourisme, de la culture et des arts a émis un démenti formel et sans détour. ‘’On a suffisamment parlé. La liste des 26 œuvres a fait le tour des journaux au Bénin et en France. On ne va pas faire le jeu de ceux qui se distraient sur les réseaux sociaux’’, a lancé le point focal du ministère de la culture avant de se faire clair : « il n’y a d’ailleurs pas une œuvre béninoise qui ait cette forme. »

En définitif, c’est faux. Cette statuette qui circule sur les réseaux sociaux n’est pas sur la liste des 26 œuvres restituées au Bénin. De plus, ce n’est pas une œuvre d’art provenant du Bénin.

Cokou Romain COKOU

1er décembre 2021 par