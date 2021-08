Faux ! Pascal Todjinou n’est pas mort . Il se repose chez lui à Porto-Novo

Plus de peur que de mal pour le célèbre syndicaliste du Bénin. Pascal Todjinou n’a pas succombé au coronavirus.

Après son traitement au centre de prise en charge d’Allada, le président honoraire de la CGTB est rentré chez lui à Porto-Novo, où il se repose.

Plusieurs responsables syndicaux de la CSA Bénin ainsi que le Secrétaire général de la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin (CGTB), Moudachirou Bachabi, ont démenti vendredi dernier la rumeur faisant état de sa mort sur les réseaux sociaux.

Des sources proches de sa famille ont confirmé que Pascal Todjinou est bel et bien vivant et n’a pas succombé au Covid-19. Il se repose chez lui à Porto-Novo.

D. M.

28 août 2021 par