Environ 26 000 cas d’accident enregistrés en 5 ans

En cinq années, le Bénin a enregistré environ 26.000 cas d’accident de la route. C’est ce qu’a relevé dimanche 5 février 2023, le directeur du Centre national de sécurité routière (CNSR) au cours de l’émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale.

Au Bénin, le nombre d’accidents de la voie publique enregistré depuis 2018 est d’environ 26.000. Les accidents sont plus constatés à Cotonou et à Parakou. Selon le directeur du Centre national de sécurité routière (CNSR), la moto est le moyen de transport qui occasionne « beaucoup plus des cas d’accidents ».

« Les accidents qui ont lieu sur les routes inter-Etats sont des accidents où le taux de gravité est beaucoup plus élevé parce que c’est lié au facteur d’excès de vitesse. Les accidents qui ont lieu dans les agglomérations, vous allez constater beaucoup de blessés mais le taux de gravité est moins élevé », a indiqué Aubin Adoukonou. Plus de 50% des accidents sont enregistrés sur les routes inter-Etats.

Pour la réduction des cas d’accident, souligne-t-il, il faut sensibiliser les usagers. Le directeur du Centre national de sécurité routière propose aussi l’actualisation du Code de la route.

