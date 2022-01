2 millions d’euros, 250 mille Livres Sterling et 84 kg d’or en images

Deux passagers de nationalité béninoise ont été interpellés à l’aéroport d’Abidjan avec 84 kg d’or, 02 millions d’euros et 250.000 Livres sterling en espèces, dissimulés dans leurs bagages. Les passagers ont pris le vol de Cotonou-Turquie via Abidjan. Le trajet Abidjan-Turquie a été annulé pour cause de météo. Les fouilles des bagages lors de l’escale d’Abidjan a permis d’arrêter les deux passagers avec les métaux précieux et les devises.

Dès lors, les autorités ivoiriennes ont saisi leurs homologues du Bénin.

Une enquête est ouverte et les responsables de la brigade de la douane de l’aéroport de Cotonou sont gardés à la BEF depuis le 26 janvier 2022.

Voici en images les 2 millions d’euros, 250.000 Livres Sterling et 84 kg d’or saisis à Abidjan.

30 janvier 2022 par ,