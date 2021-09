Lawal Daouda convoqué à la Brigade économique

La Brigade Economique et Financière (BEF) a convoqué mardi prochain El Hadj Lawal Daouda, Pdg de la société SOBETRAC-Bénin.

Le richissime homme d’affaires El Hadj Lawal Daouda est attendu, mardi 28 septembre 2021, à la Brigade Economique et Financière (BEF).

Convoqué, il y a une dizaine de jours par cette unité de la police, El Hadj Lawal Daouda s’était fait représenter par son avocat-conseil. Une nouvelle convocation lui a été adressée et cette fois-ci, la BEF entend écouter El Hadj Lawal Daouda en personne ou son comptable.

Selon Le Potentiel, le Pdg de la société SOBETRAC-Bénin est mis en cause dans l’affaire de « fausses attestations et corruption au poste de douane de Hillacondji portant sur un préjudice de 400 millions FCFA à l’Etat béninois.

Il serait reproché à la SOBETRAC-Bénin de poursuivre ses activités malgré le retrait de son agrément depuis plusieurs années.

Environ 21 commissionnaires en douane ont été déjà convoqués à la BEF dans cette même affaire.

Le Chef-Brigade Allosogbé Achille, son adjoint Soumanou Mohamadou, l’inspecteur Salifou Boukary Maboudou en service au poste d’Hillacondji et le transitaire Gustave Mehinto sont gardés en prison après leur audition successivement à la BEF et devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

La procédure suit son cours et d’autres personnes sont recherchées dans le cadre de cette affaire.

