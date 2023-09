Ecoles et autres infrastructures sociocommunautaires sous l’eau

Plusieurs communes du département du Mono ont été touchées par le phénomène cyclique des inondations, souvent causé par le débordement du fleuve Mono. Des écoles et autres infrastructures sociocommunautaires ont été submergées par les eaux en cette période de crue. Le secrétaire général de la préfecture du Mono, Arnaud Sègla Agon a présenté un bref bilan lors de la 3e session ordinaire de la Conférence administrative départementale, tenue le mardi 26 septembre 2023.

« Des infrastructures sociocommunautaires : écoles, centres de santé, centres de loisirs ont été touchées. 18 écoles sont inaccessibles à Athiémé », c’est ce qu’a révélé Arnaud S. Agon, secrétaire général de la préfecture du Mono au cours de la 3e session ordinaire de la Conférence administrative départementale mardi 26 septembre 2023. Le débordement du fleuve Mono à l’en croire, a occasionné des dégâts dans les communes d’Athiémé, de Grand-Popo, de Lokossa. Outre les infrastructures sociocommunautaires, des hectares de cultures, de la volaille, et du bétail auraient été emportés par le fleuve Mono, sorti de son lit.

Pour remédier à cette situation, la plateforme départementale de réduction des risques et catastrophes a tenu une séance de travail, et des instructions ont été données pour secourir les personnes sinistrées, et travailler à préserver la vie des populations non encore affectées par la montée des eaux, a fait savoir secrétaire général de la préfecture du Mono.

