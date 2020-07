Deux night-club fermés à Cotonou

Le gouvernement dans la perspective d’un retour à la vie normale a autorisé la réouverture des églises et lieux de culte, le transport en commun des bus et mini bus, la réouverture des bars et restaurants le 02 juin dernier. Mais les boîtes de nuit quant à elles, doivent selon la décision du gouvernement, restées fermées jusqu’à nouvel ordre.

Les éléments de la police républicaine au cours d’une patrouille ce jeudi 02 juillet dans le 5ème arrondissement, précisément dans les quartiers Xwlacodji et Tokpaxoxo ont constaté l’ouverture de deux nightclubs. Conformément aux mesures prescrites par le gouvernement, ils ont procédé à leur fermeture, et convoqué les promoteurs.

Selon les chiffres officiels, le Bénin à la date de ce vendredi 03 juillet 2020 compte 1199 cas confirmés, 845 sous traitement, 333 guéris et 21 décès.

