Deux morts à Ouinhi

Le village d’Ahogo situé dans l’arrondissement de Sagon, commune de Ouinhi, a été le théâtre d’un affrontement entre populations et éleveurs peuhls transhumants ce mardi 21 janvier 2020.

Les affrontements se sont soldés par

deux morts.

Les deux victimes selon les informations, étaient entrain de charcuter un bœuf quand des éleveurs peuhls transhumants les ont fusillés. Il s’agit de deux frères âgés l’un de 42 ans, et père de 19 enfants, et l’autre de 33 ans.

La Police républicaine a été saisie de l’affaire.

F. A. A.

21 janvier 2020 par