Deux jeunes hommes condamnés à de lourdes peines à la CRIET

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné jeudi 1er juin 2023, deux jeunes hommes à 15 ans et 20 ans de prison. Les mis en cause sont poursuivis pour appartenance des groupes terroristes.

Deux jeunes âgés de 32 ans et 34 ans devront passer 15 et 20 ans derrière les barreaux. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme les a condamnés ce jeudi 1er juin 2023 au terme de la 3e journée de la 2e session criminelle de l’année 2023. Ils ont été reconnus coupables d’appartenir à des organisations terroristes. En détention provisoire depuis le 14 février 2023 après leur arrestation à Dassa en possession de 02 armes AKM, 04 chargeurs et 197 munitions, ils ont comparu ce jeudi devant les juges de la juridiction spéciale.

Lors du procès, le ministère public représenté par le premier substitut du parquet spécial de la CRIET a requalifié les faits d’appartenance à des groupes terroristes en détention illégale d’armes de guerres et association de malfaiteurs, et demandé à la Cour de condamner les deux prévenus à 10 ans de prison dont 05 ans fermes. Mais le juge dans son verdict a eu la main lourde. Il a condamné l’un des prévenus à 15 ans de prison, et le second à 20 ans de prison.

Ils retournent en prison purger leurs peines.

F. A. A.

2 juin 2023 par