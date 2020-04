Deux individus interpellés par la police

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le gouvernement a mis à la disposition des citoyens le centre d’appel Covid-19 joignable au numéro vert 136. Mais certains citoyens émettent des appels fantaisistes sur le numéro. Deux individus ont été interpellés ce mercredi 29 avril 2020 par l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC). Ils seront présentés au Procureur de la République.

Le gouvernement béninois via son site officiel informe que « le centre d’appel Covid-19 Bénin joignable au numéro vert 136 appels gratuits 24h sur 24 et 7 jours sur 7, est un support de traitement et de gestion des requêtes liées au dépistage, à la prise en charge, à l’isolement, aux signalements, aux questions diverses relatives au Coronavirus (Covid-19) au Bénin ».

« Les personnes qui émettent des appels fantaisistes sur les numéro vert subiront les rigueurs de la loi parce que compromettant la gestion efficace de la pandémie du Coronavirus au Bénin. », avertit le gouvernement.

