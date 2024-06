8 personnes dont deux Béninois arrêtés pour cybercriminalité

La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) du Burkina Faso a procédé au démantèlement de 02 réseaux de présumés cybercriminels. 08 personnes dont 02 Béninois ont été interpellées.

Des Béninois au Burkina Faso pour des activités de cybercriminalité. Une enquête menée de longue haleine par les éléments Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a permis d’arrêter 02 d’entre eux. Les mis en cause selon une publication de Afrique sur 7, appartiennent au 2e réseau, et opèrent en complicité avec 04 Burkinabè spécialisés dans l’escroquerie portant sur la sève de moringa ou le liquide de pommier du Soudan. Leur mode opératoire selon le média, consiste à identifier de potentiels clients et à collecter le maximum d’informations sur eux. « Pour mener à bien leur activité illégale, ils se sont procuré plusieurs cartes sim pré identifiées à des prix allant de 1000 FCFA à 25.000 FCFA », a expliqué le chef division des enquêtes de la BCLCC, le commissaire Bailly Hkim Nignan.

Le second réseau est composé de Camerounais résident au Burkina Faso, et qui ciblent leurs concitoyens restés au pays à travers de fausses offres de recrutement. La victime au terme d’une prétendue sélection, est appelée à verser une somme de 750.000 FCFA pour un entretien au terme duquel il est déclaré admise, et doit rejoindre Ouagadougou pour prendre service. Ce n’est qu’à son arrivée qu’elle réalise qu’il s’agit d’une escroquerie », a fait savoir le commissaire.

Désormais aux mains des éléments de la BCLCC, ces présumés cybercriminels seront présentés à la justice burkinabè dans les jours à venir.

F. A. A.

16 juin 2024 par ,