Des postes ouverts aux fonctions administratives dans les mairies

Le gouvernement du Bénin et l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) lancent un appel à candidatures dans le cadre de l’enrichissement du Fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies créée dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation.

Un appel à candidature de sélection complémentaire des candidats pour l’enrichissement du Fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies vient d’être lancé.

Les profils recherchés sont : Responsable des Systèmes d’Information ; Responsable des Services Techniques et Responsables des Affaires Domaniales et Environnementales.

La candidature est ouverte à toute personne de nationalité béninoise, agent public ou du secteur privé, de la catégorie A échelle 1, ou ayant un niveau de qualification BAC+5.

Tout candidat désireux de postuler est appelé à consulter les fiches descriptives des postes à pourvoir sur la plateforme du service public et soumettre sa candidature.

La date limite de soumission des candidatures est fixée au 27 novembre 2022 à 18 heures 00.

Les frais de dossier (10.000 FCFA) sont payables en ligne.

Les informations sont accessibles sur la plateforme du service public : https://service-public.bj ou sur le site web : www.decentralisation.gouv.bj

Selon l’appel à candidature en date du 14 novembre 2022 signé de Luc Sètondji Atrokpo, Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin et Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d’Etat chargé du Développement et de la coordination de l’action gouvernementale, la liste des candidats sera constituée à l’issue d’une procédure en plusieurs phases (inscription en ligne, présélection par traitement informatisé suivant plusieurs critères, publication de la liste des présélectionnés et examen des réclamations, phase d’entretien individuel, publication de la liste d’aptitude à l’issue des entretiens, production des dossiers physiques par les candidats déclarés aptes, enquête de moralité, publication de la liste des personnes sélectionnées pour être inscrites au Fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies et Inscription au Fichier).

Marc MENSAH

15 novembre 2022 par ,