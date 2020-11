Des nouvelles nominations dans les cours et tribunaux

Le conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 04 novembre 2020 sous la présidence de Patrice Talon, Chef de l’Etat, Chef du gouvernement. Au terme des travaux les nominations suivantes ont été prononcées.

MESURES INDIVIDUELLES

Nominations :



Au ministère de la Justice et de la Législation

A la Chancellerie

Directeur de l’Administration et des Finances

Monsieur Akpaki Zoul-Kifouly LAWANI

Directeur de l’Agence pénitentiaire du Bénin

Monsieur François HOUNKPE

Dans les juridictions

Les personnes dont les noms suivent sont nommées greffiers en chef.

Cour d’appel de Parakou

Monsieur Nougbognon Barthélémy KPINKPONSOUHOU

Cour d’appel d’Abomey

Madame Olaïtan Fidèle Monique Irène AGBOTON HAZOUME

Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo

Monsieur Dossoumou Médard AGUE

Tribunal de première instance de première classe de Parakou

Monsieur Sènou José AHOUANDJINOU

Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi

Monsieur Youssouf ALAZA ABDOULAYE

Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah

Madame Afiavi Carmelle HOUNGNIBO

Tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa

Monsieur Akouègnon Géraud SEDOLO

Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey

Monsieur Ernest Coffi ADJAFFON

Tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou

Monsieur Ambroise ALASSANE

Tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi

Monsieur Coovi Edouard ZAVONON

Tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou

Monsieur Sydney Hervé AYOWA

Tribunal de première instance de deuxième classe de Pobè

Madame Mondoukpè Gbémissola Victoire OLADIKPO

Tribunal de première instance de deuxième classe de Comè

Madame Sèlomè Léa Rosine AHONDOKPE MAKOUHOUI

Tribunal de première instance de deuxième classe de Dassa-Zoumè

Monsieur Marcellin AHOUANGANSI

Tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville

Monsieur Sabin Arnaud SOKOU



Au ministère du Cadre de Vie et du Développement durable

Conseiller Technique au Développement Durable

Monsieur Constant HOUNDENOU

Directeur de l’Administration et des Finances

Monsieur Mémanton BONI YALLA

Directrice de la Promotion de l’Écocitoyenneté

Madame Arielle AKOUETE



Directeur Départemental du Cadre de vie et du Développement durable dans les départements ainsi qu’il suit :

Atacora et Donga

Monsieur Gabin ACLOMBESSI

Littoral et Atlantique

Monsieur Rosaire Seminvo Quentin ATTOLOU

Borgou et Alibori

Monsieur Orou Pibou SANNI

Mono et Couffo

Madame Bernadette Baï AHOUANGBE épouse FANOU

Ouémé et Plateau

Monsieur Constant Coffi KOUDORO

Zou et Collines

Monsieur Salustiano ZONON



Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts

Directeur de l’hôtel Tata Somba

Monsieur Fidel W. U. TEPA

Directeur de la Bibliothèque nationale

Monsieur Koffi ATTEDE

Directeur des Arts et du Livre

Monsieur Yaïwa Blaise TCHETCHAO

Directeur du Développement touristique

Monsieur Yaya MORA BROUTANI.

4 novembre 2020 par