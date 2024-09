Des naufragés béninois en détresse en Guinée équatoriale

En route pour le Gabon, une embarcation d’immigrés clandestins a échoué Après l’échouement au large de la Guinée équatoriale. Plusieurs citoyens béninois parmi les rescapés sont en difficulté depuis plusieurs semaines.

En provenance du Nigéria pour le Gabon, plusieurs passagers dont 60 Béninois (27 jeunes hommes et 33 jeunes filles) se sont retrouvés au large de la Guinée équatoriale, après l’échouement de leur embarcation. Selon le directeur Exécutif P-MaREDeL-ONG, ils ont embarqué au Nigéria avec des Togolais et des Nigériens fin juillet 2024. Après 21 jours en mer sans nourriture, la marine de la Guinée équatoriale est arrivée à la rescousse. Tous les passagers ont été conduits à la Gendarmerie nationale pour identification. La même source informe que sur les 60 rescapés Béninois, deux personnes dont une femme sont décédées. Seul le corps de la femme a été retrouvé.

Le Togo et le Niger ont déjà entamé des actions pour venir en aide à leurs citoyens.

Vu la situation de détresse des rescapés béninois, un Sos est lancé pour leur rapatriement au bercail.

10 septembre 2024 par ,