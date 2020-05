Des mesures non encore effectives dans certaines écoles

Les apprenants et enseignants ont repris les cours ce lundi 11 mai 2020 conformément à la décision prise par le gouvernement. Dans certains établissements, la reprise est effective mais toutes les dispositions ne sont pas encore prises pour éviter la contamination au Covid-19.

L’observance de la distance de sécurité sanitaire, le port de masque de protection, le lavage des mains avec l’eau et du savon ; la gestion des cantines scolaires et les récréations avec des mesures d’hygiène respectées par les vendeuses : voilà entre autres les mesures qui devraient accompagner la reprise des cours ce lundi 11 mai.

Dans certaines écoles, ces mesures ne sont pas encore appliquées. Et pour cause, le gouvernement béninois n’a pas encore doté ces écoles de dispositifs de lavage de mains, ni de masques encore moins de gel hydroalcoolique. Certains apprenants se sont protégés depuis la maison avec les masques fournis par les parents, d’autres n’en ont pas.

Au regard du nombre d’élèves dans les écoles publiques, les dispositifs de lavage de mains sont insuffisants.

Au Ceg Gbégamey, il n’y a que trois dispositifs de lavage de mains.

Dans la matinée de ce lundi au Ceg Houéyiho, les chefs d’établissements n’ont pas encore réceptionné les masques et les dispositifs. Il en est de même au complexe scolaire de Tanto et au lycée technique et professionnel de Kpondéhou où les chefs d’établissements attendent les dispositifs.

Les chefs d’établissement ont pris le soin de passer dans toutes les classes pour sensibiliser les apprenants.

A l’école Ste Félicité de Godomey, les apprenants avec le masque couvrant le nez, la bouche et le menton occupe chacun une table.

Dans d’autres établissements publics, les apprenants préfèrent banaliser la situation. « Pendant que nous autres, subissons le stress, les apprenants éternuent exprès, toussent également exprès, pour voir notre état d’âme. Un peu comme pour en rajouter à notre fébrilité. (...). Certes, je suis bien protégée, mais cela m’étouffe déjà. J’ai le moral très bas », a déclaré une enseignante d’un collège public de Porto-Novo.

Le gouvernement doit jouer sa partition pour l’effectivité des mesures dans les établissements. Les apprenants et enseignants doivent aussi respecter les mesures barrières pour éviter la propagation du Covid-19.

