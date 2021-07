Des maisons cambriolées chaque nuit à Akogbato

Le quartier Fidjrossè Akogbato (Cotonou) est en proie à la recrudescence de l’insécurité. Depuis la semaine dernière, il n’y a plus de jours où les habitants ne reçoivent la visite des cambrioleurs.

Les bandits terrorisent les populations de Fidjrossè Akogbato depuis la semaine dernière. La cible des cambrioleurs est la zone située derrière l’Eglise catholique d’Akogbato. Chaque nuit, les voleurs défoncent portes et fenêtres des maisons pour opérer. Plusieurs cas de cambriolage ont été signalés. Le dernier en date s’est produit dans la nuit de jeudi 22 à vendredi 23 juillet 2021. Ils ont détruit caméras de surveillance, tué deux chiens de garde avant de défoncer les portes et fenêtres de la maison. Les divorcés sociaux ont tenté d’emporter un poste TV écran plat. Après l’alerte donnée par le propriétaire des lieux, les bandits ont abandonné sur place un sac contenant des objets dont une machette.

Avec la recrudescence de l’insécurité dans le quartier, les populations ne savent plus à quel saint se vouer.

Plusieurs plaintes ont été déposées au commissariat d’arrondissement de la localité.

F.B.I.

