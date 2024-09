Des jeunes orientés vers les métiers d’avenir à Abomey-Calavi

L’Ecole Supérieure des Métiers des Energies Renouvelables (ESMER) a accueilli, mardi 24 septembre 2024, des jeunes élèves et bacheliers pour une séance de sensibilisation et d’orientation sur les métiers d’avenir dans les secteurs de l’énergie et de l’agriculture. Elle s’inscrit dans le cadre d’une tournée nationale organisée par le programme Energising Development (EnDev) et le projet Promotion de la Formation professionnelle (ProFop) de la GIZ, en partenariat avec le Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP) et le Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines (MEEM).

Informer et orienter les jeunes vers les métiers de l’énergie et de l’agriculture au Bénin. C’est l’objectif des journées d’information et d’orientation organisées au profit des élèves, étudiants et nouveaux bacheliers. Cette initiative des projets ProFof et EnDev de la GIZ en partenariat avec le gouvernement du Bénin et soutenue par la Coopération Allemande et l’Union Européenne cible plusieurs communes dont Abomey-Calavi. Face aux jeunes ayant fait massivement le déplacement dans les locaux de l’Ecole Supérieure des Métiers d’Energies Renouvelables (ESMER), Hypolite Hounnou a souligné l’importance pour la jeunesse de se tourner vers les métiers d’avenir, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et de l’agriculture. Le directeur des Etudes de ESMER a aussi exprimé sa gratitude envers la GIZ pour son soutien continu dans l’orientation des jeunes vers des formations techniques.

Le Représentant de la directrice des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Messe Bienvenu Ange a relevé que l’enseignement général ne répond plus aux besoins du marché de l’emploi. « Nous sommes tenus désormais de faire tout notre possible pour orienter nos jeunes frères et sœurs vers les métiers d’avenir (…). Il nous faut aujourd’hui nous orienter vers ces métiers qui rendent indépendants », a affirmé Messe Bienvenu Ange.

D’ici 2030, le gouvernement béninois souhaite porter à 70 %, la proportion d’apprenants dans l’enseignement et la formation technique et professionnelle. Procédant à l’ouverture de la séance, la représentante du ministre de l’Energie, de l’Eau et des Mines Anne-Marie Gnancadja, épouse Bonou a souligné que la tournée nationale vise à contribuer aux nombreux efforts du gouvernement dans l’orientation vers les formations techniques. Elle a encouragé les jeunes, en particulier les femmes à s’investir dans ces domaines prometteurs.

Des formations alignées sur les besoins du marché

Au cours de la séance, les professionnels du secteur ont partagé leurs expériences avec les jeunes apprenants. Selon Abraham Alamou, conseiller technique genre à la GIZ, une bonne orientation permet d’avoir accès à des carrières prometteuses, d’adapter ses compétences aux besoins du marché.

Le Conseiller technique ProFop/GIZ, Thierry Bankolé a présenté aux participants les carrières dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’agriculture. Il s’agit entre autres des métiers d’installateur et maintenancier des systèmes solaires photovoltaïque, technico-commercial des équipements d’énergies renouvelables, installateur et maintenancier de systèmes d’irrigation, installateur et maintenancier des systèmes de séchage et d’incubateur solaire. Sans oublier les métiers de maintenancier des équipements agricoles, producteur de biocombustible solides, installateur et maintenancier de biodigesteur et producteur de compost amélioré, transformateur de fruits et légumes, producteur de plants fruitiers, producteur de cultures maraîchères et apiculteur. A en croire Thierry Bankolé, ce sont des formations en alternance (théorie et pratique en entreprise) d’une durée maximale de deux (2) ans. Elles sont accessibles à tous les jeunes. « Le gouvernement béninois fait déjà des investissements énormes. Des compétences sont donc nécessaires pour répondre aux besoins dans ces domaines. Avec ces formations, dès que vous finissez, vous rentrez dans la vie professionnelle », a ajouté le conseiller technique ProFop/GIZ. A l’issue de la séance, les participants ont reçu des documents relatifs aux établissements offrant ces formations. Ils ont aussi eu l’occasion de visiter le champ solaire photovoltaïque de l’ESMER.

Dans le cadre de la tournée débutée le 17 septembre, les délégations des ministères et des projets ProFof et EnDev de la GIZ se sont rendues aux CEG 1 et CEG 2 de Djougou, CEG 1 et CEG 2 de Natitingou, au Lycée Mathieu Bouké et au CEG 1 Hubert MAGA de Parakou. Les communes de Sô-Ava, Djougou et Allada sont également ciblées pour cette séance de sensibilisation et d’orientation sur les métiers d’avenir dans les secteurs de l’énergie et de l’agriculture.

Akpédjé Ayosso

