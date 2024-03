Des jeunes de 12 à 16ans supervisés par Sydney Govou

La ville d’Abomey-Calavi dans le département de l’Atlantique accueille dès ce mercredi 20 mars 2024, la première édition de la CORSAIR FOOT ACADEMY ; un stage de perfectionnement de football. Cette première édition a été lancée lors d’une conférence de presse mardi 19 mars 2024 à la mairie, en présence de Rony BERAL, directeur de la CORSAIR FOOT ACADEMY ; Sydney GOVOU, directeur technique ; et Guy CODJIA, représentant de la compagnie CORSAIR au Bénin.

Pour la 1ère édition de la CORSAIR FOOT ACADEMY au Bénin, 250 jeunes âgés de 12 à 16 ans prendront part les 20, 22 et 23 mars 2024 à un stage de perfectionnement de football. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la politique RSE de la compagnie CORSAIR, présente au Bénin depuis bientôt 02 ans.

La CORSAIR FOOT ACADEMY selon son directeur, est une opération qui a démarré en 2016 en Guadeloupe, et s’est étendue à la Martinique en 2017. Le but visé selon Rony BERAL, est « d’offrir quelque chose aux enfants » des destinations que la compagnie dessert. D’où l’idée du stage qui, d’après lui, fait intervenir les anciennes gloires de football qui sont aujourd’hui à des postes d’entraîneurs ou de consultants. L’objectif du stage à l’en croire, est de « montrer le chemin à parcourir » aux enfants afin de faire d’eux, des hommes et des femmes responsables de demain. Rony BERAL a exprimé ses remerciements à la ville d’Abomey-Calavi pour avoir choisi CORSAIR FOOT ACADEMY pour donner du sens à l’initiative. En associant Sydney GOVOU, une figure emblématique du Bénin, ancien joueur de l’équipe de France et de l’Olympique lyonnais, la compagnie aérienne entend « faire du projet une réussite ».

Une fierté pour le français d’origine béninoise pour qui, le côté social dans la vie compte énormément. La finalité du foot, au-delà de former des joueurs, c’est aussi de former des hommes, a confié Sydney GOVOU. « En plus du côté sportif, on rêve tous, filles et garçons, de devenir de grands joueurs, de passer à la télé, mais il ne faudrait pas oublier le plus important, qui est de devenir des hommes », a-t-il souligné mettant l’accent sur le foot et ses valeurs, pour devenir de bonnes personnes. L’ancien international français a remercié tous ceux qui ont travaillé à la réalisation du projet. Les 250 enfants inscrits pour un début selon lui, est la preuve qu’il y a une forte demande pour le projet appelé à grandir dans l’avenir.

Au Bénin depuis bientôt deux ans, la compagnie CORSAIR selon son représentant, s’est installée dans la responsabilité sociétale de l’entreprise. A ce titre, elle associe son image aux évènements culturels. Guy CODJIA a cité à titre illustratif, le festival WELOVE EYA et le Festival international des arts du Bénin. Les jeunes qui prendront part au stage selon le directeur, auront l’occasion d’apprécier les conseils, les astuces qui ont permis à l’ancien joueur de l’équipe de France, de parvenir au niveau qu’il a atteint.

« Le football est un métier phare », a confié pour sa part Claude CHATIN, président de la Commission affaires sociales, sportives et culturelles de la mairie d’Abomey-Calavi. Il dit être fier de recevoir Sydney GOVOU pour accompagner la mairie d’Abomey-Calavi dans l’initiative qui s’inscrit dans le cadre du projet dénommé Projet sportif de la mairie.

« Aujourd’hui, on ne peut plus tout limiter à l’école. Le sport est un facteur important de développement. […]. Un sportif, c’est quelqu’un de discipliné, d’ordonné, poli et respectueux », a souligné Félicien A. HOUSSOU, directeur du CEG d’Akassato, exhortant les uns et les autres à lier le sport à l’éducation.

Pour cette première édition de la CORSAIR FOOT ACADEMY, 250 enfants prendront part mercredi 20 mars 2024, à un stage de présélection. Une bonne cinquantaine sera retenue pour un autre stage intensif qui va durer deux jours. A la fin de ce dernier stage, les participants auront droit à une Licence de football, a expliqué Rony BERAL.

F. A. A.

