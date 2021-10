Des coupures sur le réseau électrique ce jeudi

La Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) a prévu des coupures de courant dans 10 départements du Bénin ce jeudi 07 octobre 2021 dans le cadre des travaux de maintenance périodique du réseau électrique.

Les interruptions concernent certaines zones des départements du Littoral, de l’Atlantique, Plateau, Ouémé, Mono, Couffo, Atacora, Donga, Borgou, Alibori.

LE PLANNING DES INTERRUPTIONS

Littoral 1

Ganhi – Xwlacodji - Zone portuaire -Boulevard de la Marina

10 H à 14 H

Atlantique

Tankpè – Womè – Iita - Gbègnigan Zogbadjè - Togoudo et environs

10 H à 14 H

Ouémé-Plateau

Djrèrègbé – Sèmè Kpodji- Djeffa – Ekpè et environs

12 H à 16 H

Mono-Couffo

Houéyogbé – Lobogo - Aholoume - Bopa et environs

10 H à 14 H

Atacora-Donga

Boukoumbé - Manta - Nadoba - Wéwé 1&2 - Patargo - Onclou et environs

10 H à 14 H

Borgou - Alibori

Karimama et environs

08 à 16 H

7 octobre 2021