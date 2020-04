La pandémie du coronavirus sévit dans le monde et tous les chercheurs se concentrent sur la mise au point du vaccin pour mettre fin à cette crise sanitaire.

Alors que les rumeurs d’un test du vaccin contre le coronavirus en Afrique circulent déjà sur les réseaux, des chercheurs en pleine émission ont évoqué cette possibilité



Indignation suite aux propos tenus par Jean-Paul Mira, chef de la réanimation à l’hôpital Cochin de Paris et Camille Locht, directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale sur LCI. Dans la séquence devenue virale sur les réseaux sociaux, évoquant les études sur un vaccin contre le coronavirus et notamment celle du Vaccin BCG, Jean-Paul Mira a soulevé l’idée de l’essai clinique en Afrique. « Si je peux être provocateur, est-ce qu’on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n’y a pas de masques, pas de traitements, pas de réanimation ? Un peu comme c’est fait d’ailleurs pour certaines études sur le Sida. Chez les prostituées, on essaye des choses parce qu’on sait qu’elles sont hautement exposées et qu’elles ne se protègent pas », a-t-il suggéré.

A sa proposition, Camille Locht, directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale sur LCI a répondu en termes « Vous avez raison, on est d’ailleurs en train de réfléchir à une étude en parallèle en Afrique ».

De nombreux internautes, chercheurs, associations, personnalités politiques et des médias ont condamné ces propos racistes et inhumains. « Les corps féminins, pauvres, racisés, sont plus que jamais ramenés à leur fonction de cobaye, de doublure, d’essai, sans valeur », a dénoncé la chercheuse Kaoutar Harchi.

« Ce n’est pas de la provocation, c’est tout simplement du racisme. L’Afrique n’est pas le laboratoire de l’Europe. Les Africains ne sont pas des rats ! », a tweeté le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

Le panafricaniste Kemi Seba et le journaliste de RFI, Claudy Siar ont aussi réagi. Révolté, le panafricaniste Kemi Seba met en garde : « Donc l’Afrique, tout comme les prostituées, c’est vos cobayes pour vos vaccins meurtriers c’est ça ? Après le singe, c’est sur nous Africains que votre MAFIA pharmaceutique veut faire ses tests ? Venez faire vos vaccinations chez nous vous ne repartirez pas vivants ».

Choqué, le journaliste de RFI, Claudy Siar a tweeté : « Essayez pour voir. Des Occidentaux s’imaginent que de pauvres Africains seront les cobayes de l’humanité. Aucun laboratoire occidental n’empoissonnera d’Africains ! Les dirigeants africains qui autorisent cela doivent savoir qu’à la tête des Etats leurs jours seront comptés ».

Alors que l’Inserm tentait de se justifier par un communiqué, des milliers d’internautes demandent tout simplement à l’Europe de faire le test chez eux. Les Africains ne sont pas des cobayes. Pas de test de vaccin contre le coronavirus en Afrique.

Akpédjé AYOSSO

3 avril 2020 par