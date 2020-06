Des ghettos démantelés à Abomey-Calavi

La police a démantelé deux ghettos à Abomey-Calavi. Lors d’une patrouille au petit matin de ce vendredi 05 juin 2020, un couple de vendeurs de chanvre indien a été arrêté. Un autre individu a été interpellé en début de semaine avec une quantité importante de stupéfiants.

Isaac B. et Benoîte N. ont été interpellés au quartier Aïtchédji dans l’arrondissement central d’Abomey-Calavi. Ils ont été arrêtés pour détention, usage et commercialisation de chanvre indien.

La perquisition faite au domicile du couple a permis de saisir des amulettes servant de protection aux hors-la-loi lors des opérations de braquage. Le cerveau de la bande est toujours recherché.

En début de semaine, les éléments de la police ont démantelé un ghetto à Arconville, dans la commune d’Abomey-Calavi. Mis aux arrêts, Épiphane Hounyè, âgé de 29 ans et chauffeur de poids lourd serait le cerveau de la bande. Une quantité importante de chanvre indien a été saisie par les forces de l’ordre.

Les accusés seront présentés à l’Ocertid et à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

