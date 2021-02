Des enseignants privés de diplôme CAMES

Des enseignants des universités du Bénin déclarés admis au concours d’agrégation du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES) sont privés de leur diplôme. Le non-paiement des frais d’inscription qui s’élèvent à un million quatre cent mille (1.400.000) francs CFA en est la raison.

Les enseignants attendaient que le gouvernement prenne en charge leurs frais d’inscription à l’image de ce qui se fait dans les autres Etats membres du CAMES. Selon les enseignants, des Etats ont pris en charge non seulement les frais d’inscription de leurs ressortissants mais aussi leur hébergement, la restauration, ainsi que leur déplacement pendant leur séjour au Congo. Les enseignants n’entendent pas payer les frais d’inscription.

Le gouvernement du Bénin avait suspendu depuis 2019 le paiement des frais d’inscription au CAMES à ses enseignants. Ces frais s’élèvent à 113,3 millions FCFA soit 175.000 euros environ. Selon l’Intersyndicale des universités nationales du Bénin, la suspension est contraire à la convention signée entre le CAMES et le Bénin.

