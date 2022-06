Des enfants de 7 à 16 ans initiés aux métiers du numérique

L’association “Je veux briller” a procédé à la remise d’attestations de fin de formation aux enfants de 7 à 16 ans formés aux métiers du numérique et de l’internet dans le cadre de son programme Kid Genius. La cérémonie s’est déroulée, vendredi 24 juin 2022, dans les locaux de l’association à Parakou.

Les 16 enfants de 7 à 16 ans initiés aux activités du numérique à travers des cours pratiques déroulés sur deux semaines ont reçu leurs attestations de fin de formation dans le cadre de la 5ème édition du programme Kid Genius de l’association “Je veux briller’’.

« Kid Genius, c’est un programme d’initiation des enfants de 7 à 16 ans aux métiers du numérique et de l’internet. Nous leur apprenons à connaître les bases des métiers du numérique, à se familiariser avec les logiciels de graphisme, de programmation, de développement et une initiation aussi à la robotique et à l’intelligence artificielle. Il y a également des cours de réseautage comme le slam et la musique », a indiqué Moufida Adam Chabi Coordonnatrice du programme Kid Genius, vendredi 24 juin 2022, lors de la remise des attestations.

La cérémonie s’est déroulée en présence des parents des bénéficiaires qui ont manifesté leur satisfaction quant au déroulement du Programme.

La deuxième vague du programme Kid Genius sera lancée le 4 juillet 2022 pour une durée de deux semaines. L’inscription est à 30.000 FCFA par enfant.

M. M.

28 juin 2022 par ,