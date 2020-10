Des élus locaux payés à 8.000 F/mois

A Houeyogbé dans le département du Mono, les Chefs Quartiers ou Chefs de Village (CQ-CV) sont mécontents de leur rénumération. Ils l’ont fait savoir au préfet, vendredi 16 Octobre 2020, lors de sa tournée statutaire dans les communes du Mono.

La rénumération que perçoivent à la fin du mois, les chefs de village et de quartiers de ville (CQ,CV) de la commune de Houéyogbé est insuffisante. Exprimant leur mécontentement au préfet Komlan Zinsou, vendredi 16 Octobre 2020, ils ont indiqué que la mairie leur verse huit mille (8.000) FCFA à la fin de chaque mois.

A en croire les CV et CQ, cette rénumération mensuelle est insignifiante et ne permet pas d’accomplir les tâches qui sont liées à leur responsabilité auprès des populations.

Pour le maire de Houéyogbé Domingo Cyriaque, la question de rénumération ne relève pas de la compétence du préfet.

Les CV et CQ menacent de donner de la voix si rien n’est fait pour changer la situation.

S’adressant aux chefs de village et de quartiers de ville, le préfet Komlan Zinsou a indiqué qu’ « accepter assumer une charge communautaire est un exercice de sacrifice et les conditions de son exercice sont prévues dans les textes sur la décentralisation ». Komlan Zinsou n’a pas manqué d’inviter les élus locaux à plus d’implication dans la mobilisation des ressources au niveau de la commune.

Il faut préciser que préfet était en tournée statutaire dans les communes du département du Mono.

