Des dégâts après la pluie du mercredi à Bohicon

La forte pluie qui s’est abattue sur la région méridionale du Bénin mercredi 22 mai 2024 a fait des dégâts à Bohicon, département du Zou. Des habitations et des bêtes ont été emportées dans les localités de Saclo Sokon et de Saxo.

Les localités de Saclo Sokon, et de Saxo à Bohicon sous l’eau après la pluie du mercredi 22 mai 2024. 05 habitations selon les témoignages du chef de village de Saclo Sokon, seraient emportées par les eaux de ruissellement. L’eau dans sa furie n’a pas épargné les bêtes de ces deux localités. Plusieurs d’entre elles ont été également emportées. Le non curage du grand collecteur de la ville selon Raymond Adadja Saclonon, serait la cause. Dans un entretien à Bip radio, l’élu local a invité la mairie à curer le collecteur en cause.

Pas de perte en vie humaine après ce débordement des eaux dans le caniveau.

Images

F. A. A.

23 mai 2024 par ,