Des centaines de sinistrés et des dégâts matériels à Karimama

Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés après la forte pluie qui s’est abattue sur la commune de Karimama, département de l’Alibori, dans la nuit du vendredi 02 au samedi 03 août 2024.

Des habitations détruites et des inondations par endroit, c’est le triste constat après la pluie torrentielle qui s’est abattue sur la ville de Karimama dans la nuit du vendredi 02 au samedi 03 août 2024. Le bilan selon le premier adjoint au maire, Oumarou MAIDAWA, dans un entretien à Fraternité, fait état de 200 ménages touchés, et environ 900 personnes impactées. On dénombre parmi les victimes, des hommes, des femmes enceintes, des femmes allaitantes, et des enfants de 0 à 5 ans. Des animaux ont été également emportés par les eaux, surtout à Gourouberi, a expliqué l’élu communal, fier de ce que aucune perte en vie humaine n’ait été enregistrée.

A l’en croire, l’arrondissement central de Karimama, le quartier de Logo notamment, et les villages de Gourouberi et Monsi peulh sont les plus touchés. Aussitôt informée, une équipe de la mairie s’est dépêchée sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts, et procédé à la mise en place des équipes d’intervention rapide pour évaluer les dégâts occasionnés par cette pluie. Profitant de l’occasion de cette descente, l’équipe de communale selon le premier adjoint au maire, a sensibilisé les populations en détresse par rapport aux comportements qu’elles doivent adopter en cette période extrêmement difficile.

Contrairement aux dernières inondations, celle survenue depuis le weekend écoulé ne relève pas du débordement des eaux du fleuve Niger. C’est à cause de la pluie torrentielle qui s’est abattu sur la ville, a précisé Oumarou MAIDAWA exhortant les population à quitter les zones à risque, d’éviter de se baigner dans le fleuve ainsi que l’usage de pirogue de fabrication artisanale pour leur déplacement.

Il n’a pas manqué de lancer un appel au gouvernement et aux différentes organisations à assister ces populations en détresse.

5 août 2024