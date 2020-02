Des buffles sèment la terreur à Nikki

C’est avec la peur au ventre que les populations de la localité de Sèrèkalé, commune de Nikki effectuent leurs déplacements. Deux buffles en divagation sèment la terreur dans cette région du nord depuis mercredi 19 février 2020.

Informé de la présence de ces animaux sauvages dans la localité, les autorités communales ont alerté les agents de cantonnement des eaux et forêt de Nikki. « Les buffles sont vraiment dans la commune de Nikki », a confirmé le capitaine Franck Fagnissè, chef cantonnement des eaux et forêt de la région. Ces animaux selon le capitaine, « seraient probablement venus du Nigéria et seraient probablement en partance vers les trois rivières ou le parc W ».

Franck Fagnissè assure avoir pris les dispositions de concert avec les autorités communales pour sensibiliser les populations par rapport aux comportements à adopter vis-à-vis de ces animaux. Les populations n’ont pas à s’affoler, a-t-il souligné en précisant que « les animaux ne sont pas aussi dangereux que ça ».

Le capitaine exhorte les populations à la vigilance, et à éviter toute provocation à l’endroit des deux buffles en divagation.

