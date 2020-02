Des avancées pour l’inclusion numérique au Bénin

Un compte rendu de la réalisation de l’étude pilote sur les indicateurs de l’universalité de l’internet au Bénin a été présenté ce mercredi 26 février 2020 en Conseil des ministres.

Selon le communiqué final de la réunion des membres du gouvernement, cette étude menée du 23 juillet au 29 octobre 2019 par des experts de l’UNESCO a donné lieu à un rapport qui atteste de grandes avancées enregistrées par le Bénin pour l’atteinte de l’inclusion numérique. Selon ce rapport, des recommandations ont été formulées aussi bien à l’endroit du gouvernement, de la société civile, du secteur privé que de l’UNESCO. Lesdites recommandations portent principalement sur le renforcement du cadre juridique et institutionnel, l’accélération des réformes en cours, le développement des e-services, la promotion des contenus locaux en langues nationales, la gestion des déchets électroniques, la réduction des disparités entre les zones rurales et les zones urbaines, de même que le renforcement des capacités, et la protection des enfants et des femmes.

F. A. A.

26 février 2020 par