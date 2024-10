Des attributions de plus pour l’ABSSA !

Les attributions de l’Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments (ABSSA) ont été élargies, par décret en date du 25 septembre 2024.

L’article 5 des statuts de l’Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments (ABSSA) a été modifié.

L’ABSSA est chargée également de : « assurer la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’agriculture sensible à la nutrition ; assurer le contrôle de qualité sur tous les programmes d’alimentation et de nutrition ; coordonner et gérer les activités de normalisation du Codex alimentarius ; appuyer le développement et la promotion des technologies de transformation et des bonnes pratiques dans le domaine agro-alimentaire » , selon l’article 5 nouveau du Décret N°2024-1115 du 25 septembre 2024 portant modification du décret n°2021-666 du 15 décembre 2021 relatif aux statuts de l’Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments (ABSSA).

L’article 5 ancien ne mentionnait pas ces aspects dans les attributions de l’Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments.

L’ABSSA a pour mission, d’assurer la sécurité sanitaire des produits au niveau de tous les maillons de la chaîne alimentaire, en conformité avec les exigences nationales et internationales en matière d’innocuité des produits alimentaires, de protection de la santé des animaux et de préservation des végétaux.

Elle est chargée de : « recueillir, rassembler et analyser les données scientifiques et techniques afin de caractériser les risques ; fournir des avis scientifiques et de l’assistance technique dans le domaine de sécurité sanitaire des aliments ; réaliser des études relatives à l’évaluation de tout risque sanitaire, zoo-sanitaire, phytosanitaire ou ichtyo-sanitaire lié aux aliments ».

L’ABSSA est chargée de : « réaliser les activités de contrôle de qualité et de sécurité sanitaire des aliments ; coordonner les activités des structures de contrôle au niveau du ministère en charge de l’Agriculture ; assurer la communication sur les risques liés à la sécurité sanitaire des aliments ; assurer la certification sanitaire et la qualité des aliments à l’importation, à l’exportation et sur le marché local ; autoriser la mise sur le marché des produits alimentaires transformés localement et industriels importés ; garantir au niveau national, régional et international la qualité des analyses relatives à la sécurité sanitaire des produits agricoles, agroalimentaires et des intrants agricoles ».

Elle fournit aux décideurs des informations et des données pour asseoir les orientations de politiques en matière de gestion des risques liés aux aliments ; élabore des textes législatifs et réglementaires sur des bases scientifiques pour prévenir les risques sanitaires liés aux aliments destinés à l’homme et aux animaux ; assure la mise en place et le fonctionnement du système d’alerte rapide sur les risques sanitaires des aliments.

