Des agents de l’ANDF et des cadres des impôts en prison

Les agents en service à l’Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF) et les cadres de l’administration des impôts poursuivis pour des actes de rançonnement et de corruption à l’ANDF ont été présentés au procureur de la République ce mercredi 24 août 2022. Au nombre d’une dizaine, ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Koukpaïzan Gilles Marcel, Prosper Djissonon, chauffeur à l’ANDF, le sieur Koba, chef service enregistrement des conventions, et plusieurs autres agents de l’ANDF et des cadres de l’administration des impôts ont été auditionnés ce mercredi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Au terme de l’audition, ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Les mis en cause sont poursuivis pour des faits de rançonnement et de corruption à l’ANDF. Leur procès est annoncé pour la 2e quinzaine du mois d’octobre prochain.

Le dossier relatif à des actes de rançonnement et de corruption à l’ANDF fait suite à une plainte pour une intervention par l’administration des impôts au sujet des kiosques installés autour de l’agence.

