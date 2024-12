Des acteurs s’approprient des nouveaux textes réglementaires

Des cadres et acteurs privés prennent part depuis mardi 3 décembre 2024, à Cotonou, à un atelier d’appropriation des nouveaux textes régissant le secteur touristique au Bénin. C’est en prélude à une vaste campagne nationale de vulgarisation des nouveaux textes.

Du 3 au 4 décembre 2024, les acteurs privés et cadres prennent connaissance des textes régissant le secteur touristique au Bénin. Il s’agit des nouveaux textes réglementaires notamment des arrêtés et décrets d’application visant « à améliorer les conditions d’exercice des activités touristiques tout en offrant un cadre juridique adapté aux exigences du marché ». L’atelier permet aux participants de mieux comprendre les textes avant la tournée nationale de vulgarisation prévue par la Direction du développement du tourisme (DDT). Les présentations se sont axées sur les innovations contenues dans ces textes, les réformes engagés depuis 2016 ainsi que les progrès enregistrés. La régulation des agences de voyages, la professionnalisation des guides touristiques, ainsi que la réglementation des restaurants et assimilés ont été également abordées.

Le président du Consortium Touristes par Million (CTM), Dine Bouraïma, et les représentants de la Fédération des Organisations Patronales de l’Hôtellerie et du Tourisme (FOPATH) ont apprécié la « démarche participative adoptée lors de l’élaboration des textes ».

Le Directeur de cabinet du Ministre, Éric Totah, a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire du tourisme un pilier économique essentiel, en synergie avec les secteurs de la culture et des arts. Il a insisté sur l’importance de l’adhésion de tous les acteurs afin d’accompagner les efforts du Bénin visant à positionner la « Destination Bénin » comme une référence régionale et internationale. Eric Totah a mis l’accent sur la nécessité d’une compréhension approfondie des textes pour garantir leur efficacité. L’atelier se poursuit ce mercredi 4 décembre avec les textes régissant les établissements d’hébergement touristique (EHT).

