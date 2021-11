Des abeilles tuent un enfant de 5 ans

Quatre (04) membres d’une même famille ont été attaqués par des abeilles dans la journée du samedi 30 octobre 2021 à N’dali.

Un arbre déraciné lors du reprofilage de la route Bori Maré-Gorou a fait tomber une ruche d’abeilles dans la journée du samedi 30 octobre 2021 à N’dali.

Les abeilles ont attaqué un homme de 35 ans, sa femme âgée de 32 ans et ses deux enfants âgés respectivement de 15 et 5 ans.

Les quatre membres de la famille ont été transportés d’urgence à l’hôpital. Le petit enfant a succombé aux piqûres d’abeilles, selon Frissons radio.

Le père de famille, la mère et l’enfant de 15 ans suivent actuellement des soins au centre de santé de Bori.

M. M.

1er novembre 2021 par ,