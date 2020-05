Dépistage systématique des acteurs du système éducatif dès mercredi

Les acteurs intervenant dans le système éducatif (personnel enseignant, administratif et les vendeuses agréées) seront soumis au dépistage systématique du coronavirus du mercredi 06 au dimanche 10 mai 2020. C’est ce qu’a notifié le directeur départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Dieudonné Gambiala aux chefs d’établissements publics et privés dans une correspondance en date du mardi 05 avril 2020.

Ce dépistage qui entre dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19 aura lieu dans la maison des jeunes des différentes communes. Aussi, les chefs sont-ils tenus de faire parvenir sans délai la liste des vendeuses agréées dans leurs établissements respectifs.

Les chefs d’établissements doivent également se rapprocher des Médecins Coordonnateurs de Zone et des Médecins-Chefs de commune pour établir de façon consensuelle le planning de passage.

La reprise des cours au Bénin est prévue pour le lundi 11 mai 2020. Le gouvernement prend donc des mesures afin de limiter les éventuels risques de contagion et de propagation du coronavirus.

Akpedje Ayosso

5 mai 2020 par