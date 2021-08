« Dénis Assomgba est une fierté pour la ville de Savalou »

La commission en charge de la coordination des activités de l’ONG Midogbékpo était ce week-end à Savalou pour constater l’évolution des travaux du chantier du Siège Mondial de l’ONG qui sera bientôt réceptionné. Occasion pour la délégation d’échanger avec le maire de la commune de Savalou, Dèlidji Houindo.

Réceptionner et inaugurer les locaux du siège mondial de l’Ong Midogbékpo en construction dans la ville de Savalou le 6 septembre prochain, tient à cœur au président de ladite Ong, Sa Majesté Dénis Atchadé Assomgba. C’est dans ce cadre qu’une délégation s’est rendue à Savalou.

A leur arrivée dans l’après-midi du vendredi 13 août 2021, les membres de la commission chargée de la coordination des activités de l’ONG Midogbékpo ont tenu une réunion au siège mondial de l’Ong en chantier. Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour de ladite réunion dont celui relatif à la visite du site et les constats faits quant à l’évolution des travaux sans oublier les points divers. Il a été procédé ensuite à la visite du chantier. Ce qui a permis de constater que les travaux vont bon train mais qu’il reste beaucoup à faire. Samedi matin, comme prévu, la délégation s’est rendue à la résidence du maire de Savalou pour une visite de courtoisie. À cette occasion les membres de la commission conduits par le président Barthélémy Babalola ont fait part à l’autorité communale de leur désir de le voir à leurs côtés à la réception du siège. Ce dernier n’a pas hésité à donner son accord. Pour lui, toutes initiatives qui visent l’épanouissement des fils et filles de Savalou sont les bienvenues.

« Dénis Assomgba fait notre fierté aux USA », a déclaré le maire Dèlidji Houindo. Il a salué le promoteur pour avoir promis d’organiser la prochaine édition du festival Africa Vodoun USA à Savalou. « C’est une fierté pour la ville de Savalou d’accueillir ce festival et aussi le Siège Mondial de l’ONG Midogbékpo. C’est une grâce. La commune de Savalou a de la chance tout simplement », a indiqué le maire. Après la rencontre avec le maire, la délégation s’est rendue au domicile du président où ils ont passé un moment convivial autour de l’igname pilée.

La visite coïncide avec la célébration du 15 août à Savalou.

16 août 2021 par ,