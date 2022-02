Démarrage ce samedi du test de sélection des candidats

Le test de sélection des candidats aux fonctions techniques et administratives des mairies a démarré ce samedi 19 février 2022 au lycée Coulibaly. Les épreuves ont été lancées par Raphaël Akotègnon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale.

Test psychotechnique, épreuves écrites et entretien individuel sont les épreuves auxquelles les candidats aux fonctions techniques et administratives des mairies seront soumis. Ils sont au total 105 candidats à plancher pour ces différentes épreuves qui s’achèvent mercredi 23 février prochain.

Le bilan après 20 ans de pratique de décentralisation selon le ministre Akotègnon, n’est pas tout à fait parfait. Après un diagnostic, les éléments de correction ont été identifiés, et après les échanges avec l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB) pour la mise en œuvre d’un cadre, a expliqué le ministre de la décentralisation. A l’en croire, il y aura une bonne collaboration entre les compétences qui vont être sélectionnées, et qui seront mises au service des élus afin que la gestion sur tous les plans dans les collectivités décentralisées, soit désormais parfaite.

Les maires, les conseillers communaux continueront d’être élus mais on aura dorénavant, les compétences dans divers domaines, et qui émanent d’un processus de sélection sans partie pris, a-t-il poursuivi.

Trois candidats éliminés ont reçu l’avis favorable de leurs doléances auprès des organisateurs, et participent au test de sélection. Ce qui porte désormais l’effectif total des candidats présélectionnés à 105.

