Déclaration sur l’évolution du dossier Adolphe HOUSSOU

A travers une déclaration rendue publique en date du 15 juillet, les Secrétaires Généraux des syndicats du secteur de la santé ont alerté l’opinion nationale sur les menaces qui planaient sur notre porte parole à la suite d’une interview qu’il a accordée à une chaine de radio en ligne.

Suite à cette interview, dans laquelle le camarade a opiné sur la gestion de la riposte contre le coronavirus au Bénin, il a été déchargé de la tête du magasin tampon COVID 19 que le Ministre de la santé, le Professeur Benjamin HOUNKPATIN lui a confié au lendemain de l’apparition des premiers cas confirmés au Bénin.

Au lendemain de cet acte, un officier de police était allé au ministère de la santé pour interpeler le camarade Adolphe HOUSSOU.

Depuis lors, toutes les actions menées par les responsables des Centrales et Confédérations syndicales que nous remercions au passage visaient à obtenir la garantie que la sécurité de notre camarade n’était pas menacée.

Plusieurs rencontres et activités ont été organisées par les Secrétaires Généraux des syndicats du secteur de la santé pour la même cause.

L’objectif de tous les travailleurs, de tous les sympathisants et de tous ceux qui luttent pour la liberté d’expression était d’obtenir la preuve que notre camarade n’était pas poursuivi.

Dans le compte rendu de la séance de négociation collective Gouvernement Centrales et Confédérations Syndicales en date du 29 septembre 2020, nous avons noté que le débat sur les menaces qui pèsent sur le camarade Adolphe HOUSSOU a été mené.

En somme, pour le Ministre de la santé, le Professeur Benjamin HOUNKPATIN, notre camarade ne fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire. Cette déclaration faite dans un cadre aussi solennelle en présence de plusieurs membres du Gouvernement et des représentants des différentes Centrales et Confédérations Syndicales, ne peut pas passer inaperçue.

A tous ceux qui ont apporté une quelconque contribution : morale, financière, matérielle et spirituelle dans le but de voir notre porte parole recouvré la plénitude de ses allées et venues, nous sommes infiniment reconnaissants.

Réunis à la Bourse du Travail, le mercredi 07 octobre 2020, les Secrétaires Généraux des syndicats du secteur de la santé ont après toute analyse décidé de :

• Prendre acte de la déclaration du Ministre de la santé

• Ne pas baisser la garde en poursuivant l’état de veille

• Appeler tous les travailleurs à rester vigilants et mobilisés pour ne pas être surpris.

• Tenir responsable le Ministre de la santé des déconvenues qui découleraient du non respect de sa déclaration

Cotonou, le 09 octobre 2020

Pour le Collectif

Le Porte-parole par intérim

Soulé SALAKO

9 octobre 2020 par