De nouvelles directives pour le passage en classe supérieure

Le ministre des enseignements maternel et primaire a donné des instructions relatives à l’évaluation des apprentissages scolaires dans une note circulaire en date du 2 septembre 2020.

« Il est fortement recommandé de mettre en œuvre la formule du sous-cycle pour le passage systématique en cours suivant des apprenants de CI, CE1 et CM1 », a indiqué Salimane Karimou.



Les apprenants qui ont été « absents de façon remarquable » ne sont pas pris en compte dans la mesure de passage systématique en cours suivant, selon la note circulaire du ministre des enseignements maternel et primaire.

En ce qui concerne les apprenants du Cours Préparatoire (CP) et du Cours Elémentaire 2ème année (CE2), il est recommandé d’activer le critère relatif à la maîtrise minimale dans deux (02) évaluations sommatives sur trois (03) pour déterminer les apprenants susceptibles d’être promus.

