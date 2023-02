De nouveaux services du Ministère du Commerce disponibles en ligne

Autorisation d’installation industrielle ; Agrément d’Importation, de Stockage et de Distribution des Produits Pétroliers et de leurs dérivés ; Autorisation de Renouvellement de Succursale et Attestation Tenant Lieu de Carte d’importateur. La demande de ces différents services peut se faire désormais en ligne sur le portail national des E-services.

Le Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC), avec l’appui du Ministère du Numérique et de la Digitalisation, et celui de l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN), a mis en place de nouveaux services tels que la demande d’Autorisation d’installation industrielle, l’Agrément d’Importation, de Stockage et de Distribution des Produits Pétroliers et de leurs dérivés, l’Autorisation de Renouvellement de Succursale et la demande d’Attestation Tenant Lieu de Carte d’importateur.

La demande de ces services en ligne peut se faire respectivement :

Autorisation d’installation industrielle au Bénin => https://pprod.service-public.bj/public/services/service/PS00956

Agrément d’Importation, de Stockage et de Distribution des Produits Pétroliers et de leurs dérivés => https://service-public.bj/public/services/service/PS00958

Autorisation de Renouvellement de Succursale au Bénin => https://pprod.service-public.bj/public/services/service/PS00957

Attestation Tenant Lieu de Carte d’importateur au Bénin => https://service-public.bj/public/services/service/PS00959

