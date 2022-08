Washington donne son accord pour un nouveau Compact

Le Ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané accompagné du ministre en charge de l’Économie et des Finances Romuald Wadagni, de l’Ambassadeur du Bénin près des États-Unis, des membres de l’équipe de formulation du Compact ont pris part du 08 au 12 août 2022 à Washington à un atelier de négociations pour la signature de l’accord de don du Compact Régional Bénin-Niger.

Atelier de négociations entre le gouvernement béninois et les États-Unis d’Amérique à travers le Millennium Challenge Corporation. La signature de l’accord de don du Compact Régional Bénin-Niger a été l’objet des échanges.

Le Bénin est déclaré par le MCC éligible à la mise en œuvre du Compact Régional Bénin-Niger. C’est dans ce cadre qu’un comité de pilotage a été mis en place. Présidé par le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, ce comité a pour mission selon le gouvernement « de formuler ledit programme qui consiste entre autres à réhabiliter l’axe Bohicon-Dassa-Zoumè (83,00 km) ; évaluer le système d’entretien routier mis en place au Bénin et proposer des solutions pour son amélioration ».

Il a également pour mission « de poursuivre les négociations afin de faire signer entre le Bénin et les États-Unis d’Amérique, un accord de don de 202 millions de dollars US au profit du secteur routier du Bénin ».

La délégation béninoise a évoqué plusieurs points dont entre autres le dimensionnement du tronçon Bohicon-Dassa, à faire en 2x2.

« Le Compact avec les ajustements de la délégation du Bénin sera présenté au Conseil d’Administration du MCC en septembre 2022 », informe le gouvernement béninois.

16 août 2022 par