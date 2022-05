Couleur Indigo lance la gamme Eluyéyé

Après Elumarine en janvier 2022, Couleur Indigo a procédé au lancement d’une nouvelle gamme de Eluvo dans l’après-midi du samedi 14 mai 2022 à son siège à Ouidah. Eluyéyé a été lancé au cours d’une cérémonie officielle marquée par la présence des professionnels de la mode, des journalistes et plusieurs invités.

Révéler le potentiel floral de la cité historique de Ouidah dans le domaine du textile, c’est ce à quoi s’attèle Nadia ADANLE, promotrice de l’entreprise Couleur Indigo. Par la technique de macération, elle s’emploie à travailler l’indigo, et met sur le marché, différents motifs pour le plaisir du public. A travers Eluyéyé, Nadia ADANLE entend rendre hommage à une ancienne indigotière, Marie-Thérèse AMOUSSOU ADEBLE, grand-mère de la marraine de la nouvelle gamme, Olga DAGNON. De sa vie, elle a incarné les valeurs de la femme juste, battante, futuriste, fédératrice et déterminée. C’est une avant-gardiste qui symbolisait la nouveauté. Ce qui lui a conféré le titre de ‘’Grand-maman yéyé’’. « De ces générations, on en a plus. Et les quelques-unes que nous connaissons, nous voulons continuer à les faire vivre », a confié la promotrice de Couleur Indigo. D’où la gamme florale Eluyéyé, du concept guèn, « yéyé » qui relève tout ce qui est neuf et coquet. Elle met en valeur les roses, l’ibiscus, les nénufars, les feuilles de bananiers, les anthuriums, la mangrove etc, qu’on retrouve dans la ville de Ouidah.

Le caractère yéyé de la nouvelle gamme prend également sa source dans la délicatesse qu’elle incarne. Un soin particulier lui est accordé de la création des motifs à la mise en rayon. C’est une gamme qui se veut féminine et éclatante. Elle se dévoile parfois avec des broderies manuelles rehaussées de perles de cristal. Eluyéyé vient à la suite de plusieurs autres gammes à savoir : Jixomin, Ashofènou, Adalu, Héritage et Elumarine.

A la naissance de Eluyéyé, apprend la promotrice, « tout n’a pas été rose ». « Tout a été bleu », a-t-elle déclaré fière de se retrouver dans le bleu pour le lancement. Nadia ADANLE n’a pas manqué de dire ce qui fait sa joie. « Ce qui fait ma joie, c’est la beauté de ce produit, et sa beauté vient de sa simplicité », a-t-elle déclaré avant de remercier tous les partenaires qui l’accompagnent. La marraine de la nouvelle gamme, Olga DAGNON a remercié la promotrice pour l’initiative qui consiste à mettre en valeur la richesse florale de la ville de Ouidah. Elle lui a également exprimé sa reconnaissante pour l’honneur faite à sa grand-mère.

« La fête des mères, c’est dans deux semaines, et pour l’occasion, Eluyéyé est la bienvenue. Faites-vous plaisir et faites plaisir à vos proches », a exhorté la marraine. Pour Bibiane OKANBAWA, c’est un plaisir et une fierté de savoir qu’il y a des gens qui promeuvent la culture locale, le matériau local. « Travailler l’indigo de cette manière, relève de l’imagination », a félicité la gérante de DIPEX Studio photon. Même sentiment de satisfaction chez un autre invité qui trouve la gamme Eluyéyé pleine d’inspirations, et de styles. « C’est une collection très variée, et les pièces sont de très belles marques », a confié l’invité.

A propos de Couleur Indigo

Créée en 2007, Couleur Indigo est une entreprise culturelle et sociale installé dans la cité historique de Ouidah depuis 2020. Elle exerce dans le domaine du textile. Sa spécialité est le tissu indigo : le Eluvo. Elle emploie 38 ouvriers dont 22 femmes et 11 personnes vivant avec un handicap. Elle regroupe en son sein trois entités à savoir Eluproduction, Couleur Indigo et l’Association Indigo pour un développement inclusif.

Couleur Indigo s’occupe de la conception des modèles, de la réalisation et de la commercialisation des vêtements prêt-à-porter exposés dans le showroom. Elle traite et satisfait les commandes des clients. Avec sa main d’œuvre jeune et professionnelle, et grâce à ses machines de dernière génération, les tenues confectionnées au sein de cette unité sont d’un caractère remarquable.

L’Association Indigo pour un développement inclusif quant à elle, est une unité examinée par des personnes vivant avec un handicap. Elle s’occupe de la valorisation des déchets textiles produits par Couleur Indigo et ceux des d’autres ateliers. Ses activités contribuent à la préservation et à l’assainissement de l’environnement. Les produits finis sont exposés dans le showroom de l’entreprise (Couleur Indigo et Elushop).

