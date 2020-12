Cotonou abrite la première édition

Le thème « Jeunesse et foncier : défis et perspectives pour une économie durable des Etats africains » a fait l’objet d’une conférence internationale de trois jours ouvert le 17 décembre 2020 à Noah Garden hôtel à Cotonou. Organisée par Yilaa, une organisation non gouvernementale internationale, la Conférence internationale des jeunes sur la gouvernance foncière en Afrique (Cigofa), qui est sa première édition a permis aux participants composés d’experts, d’acteurs étatiques et non étatiques, d’universitaires et têtes couronnées venus d’horizon divers, de débattre de l’accès des jeunes à la terre en Afrique.

En Afrique, le secteur agricole emploie en moyenne 54% de la population active dans la plupart des pays. Pourtant les jeunes qui constituent la relève de demain sont privés de terres. « L’’un des obstacles les plus importants auxquels les jeunes sont confrontés, lorsqu’ils se lancent dans une carrière, en agriculture, est la difficulté d’accès à la terre et à la méconnaissance des métiers du foncier » s’indigne Antoine Houédji, coordonnateur international de Yilaa.

Une injustice qui, dira le professeur Amadou Kah de l’Université Gaston Berger de Saint Louis au Sénégal, Représentant du Point focal NELGA Afrique de l’Ouest francophone, oblige à définir les voies et moyens pour endiguer le fléau et promouvoir la sécurisation foncière pour cette tranche de la population, dont le nombre passerait de 1, 2 milliard en 2015 à près de 1,3 milliards d’ici à 2030, date butoir pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

C’est donc pour sécuriser les terres et permettre aux jeunes de réaliser pleinement leurs rêves dans le secteur agricole en saisissant les opportunités qui s’offrent à eux que le coordonnateur de Yilaa Bénin et ses collègues africains ont décidé, à travers la Conférence internationale des jeunes sur la gouvernance foncière en Afrique (Cigofa), de créer une synergie d’actions des jeunes pour faciliter leur accès à la terre et d’aider les politiques et les Etats à pouvoir trouver des solutions pour le réel développement de l’Afrique.

Ainsi trois jours durant, points focaux et représentants de Yilaa en provenance de 20 pays : Mali, RDC, Côte d’Ivoire, Sénégal, Kenya, Ghana, Bénin, Nigeria, Burkina Faso et des acteurs étatiques et non étatiques, des universitaires et tête couronnées ont décortiqué le thème de la conférence : « Jeunesse et foncier : défis et perspectives pour une économie durable des Etats africains » en sous-thématiques. Il s’agit entre autres de la gouvernance foncière et genre, du secteur du foncier et l’emploi, du foncier et collectivités locales, du foncier et agriculture, du foncier et la collecte des données.

Organisée grâce à l’appui technique et financier de plusieurs partenaires tels que Nelga Afrique de l’Ouest, Cadasta, l’Agence nationale du domaine et du foncier du Bénin, la Cigofa a permis aux participants de réfléchir davantage sur les interventions et actions à entreprendre au profit des jeunes en vue de l’élimination de la faim en Afrique.

Au Bénin, des efforts se font pour garantir le droit d’accès à la terre à tous notamment aux jeunes. « La jeunesse représente la force, la vigueur, la lumière et l’espoir et lorsqu’elle décide de s’investir sur la terre, je crois que l’avenir devient assuré », révèle Hugues Sagbadja, chargé à la Formation, renforcement des capacités à l’Agence nationale du Domaine et du Foncier (ANDF).

Content de l’initiative, M. Sagbadja a rassuré les organisateurs de la disponibilité du gouvernement béninois à les accompagner.

Les recommandations issues des travaux vont permettre d’établir un agenda pour les jeunes africains de concert avec les dirigeants sur les questions foncières et de développement durable.

Il est attendu de tous acteurs, qu’ils fassent effectivement du droit foncier des jeunes une priorité pour le développement socio-économique en Afrique. Lancée officiellement le 17 décembre à Cotonou, la Cigofa qui se veut une rencontre annuelle a pris fin ce samedi 19 décembre 2020.

Juliette MITONHOUN

