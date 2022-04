Construction d’un Complexe hôtelier urbain à Akpakpa et à Avlékété

Une mission de conduite d’opération des projets de construction du complexe hôtelier urbain d’Akpakpa à Cotonou, et du Resort d’Avlékété à Ouidah. C’est l’une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 20 avril 2022.

Le gouvernement béninois a initié plusieurs projets dont entre autres ceux relatifs à construction du complexe hôtelier urbain d’Akpakpa à Cotonou, et du Resort d’Avlékété à Ouidah. Selon le Conseil des ministres, le projet de complexe hôtelier d’Akpakpa vise « à renforcer l’offre de réceptifs par des équipements de haut standing alignés sur les standards internationaux ».

« La société identifiée pour la présente mission sera chargée de la réalisation du concept architectural et du plan d’affaires. Elle prendra également en compte la conduite du projet et la direction d’exécution des travaux », renseigne le compte rendu.

S’agissant du site d’Avlékété, la société sera chargée de conduire le projet, d’assurer la direction de l’exécution des travaux de conception et de construction ; puis prendre en charge la gestion des contrats de fourniture et de pose de mobilier et articles de décoration.

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, et le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable accompliront les diligences pour l’exécution effective de la mission confiée à la société, dans le respect des clauses contractuelles.

A.Ayosso

20 avril 2022 par