Claudine Prudencio aux côtés de Talon-Talata à Porto Novo

Le duo de la mouvance Talon -Talata était ce jeudi 08 avril 2021 à Porto-Novo dans le cadre de la campagne électorale. Le meeting a eu lieu au stade Charles de Gaulle et a connu une forte mobilisation de la population mais également la présence du parti UDBN avec à sa tête l’honorable Claudine Afiavi Prudencio.

Géant meeting du duo Talon-Talata à Porto-Novo. Tous les militants des partis politiques soutenant le duo Talon-Talata ont fait massivement le déplacement pour écouter le message de leur candidat. L’UDBN, soutien de taille de Patrice Talon et de sa colistière a marqué sa présence avec une forte délégation conduite par Mme Claudine Prudencio. Résolument engagée pour une victoire écrasante du duo Talon-Talata au soir du 11 avril, l’UDBN a aussi mobilisé plus de deux mille militants de l’Ouémé, du Plateau et de l’Atlantique.

Après le discours du chef de l’État et de sa colistière, la présidente Claudine Afiavi Prudencio a été reçue sous les ovations du public. La présidente de l’Udbn a axé son intervention sur le statut actuel de la femme au Bénin et la nécessité de voter pour le duo Talon-Talata. Pour elle, « c’est le seul duo capable d’offrir aux béninois un mieux-être et mettre le Bénin définitivement sur l’orbite du développement ». En cinq années souligne-t-elle de nombreuses réalisations ont été faites dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau, de l’électricité, des infrastructures routières marchandes ou sportives.

S’agissant du statut de la femme au Bénin, Claudine Prudencio s’est réjouie de la place que Patrice Talon accorde à l’épanouissement de la femme dans son programme d’actions. La loi sur la discrimination positive permettra d’avoir pour la prochaine législature au moins 24 femmes à l’Assemblée nationale. « C’est sous Patrice Talon qu’on a eu pour la toute première fois une femme comme première vice-présidente à l’Assemblée nationale et c’est aussi la toute première fois qu’une femme dans notre pays sera élevée aussi haut dans l’appareil étatique avec le choix de la colistière Mariam Talata ». Avec l’engagement de l’UDBN tout au long de cette campagne électorale, la victoire du duo Talon-Talata est déjà acquise. Le cortège de l’UDBN a offert une belle caravane à la ville de Porto-Novo avant de regagner Cotonou.

Fin de campagne en apothéose ce vendredi

Pour le dernier jour de la campagne ce vendredi 09 avril 2021, l’UDBN offre à ses militants un géant concert à son siège à Dèkoungbè à partir de 16 heures en vue de célébrer d’avance la grande victoire du duo Talon-Talata au soir du 11 avril. Les artistes vedettes Nikanor, Laurent Houssavi, Ana Teko et d’autres artistes surprises seront présents à ce concert exceptionnel. Claudine Prudiencio sera également de la partie ainsi d’autres personnalités béninoises et étrangères.

A.A.A

9 avril 2021 par