Ce qui justifie le choix du duo Soumanou-Hounkpè

Les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) viennent de franchir une étape importante dans sa participation à l’élection présidentielle de 2021. Le parti est parvenu après maintes contradictions à désigner le duo pouvant la représenter à cette compétition électorale.

Alassane Soumanou alias ‘’Djimba’’, ancien ministre d’Etat chargé de l’enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, de la reconversion et de l’insertion des jeunes sous le régime Yayi est le porte-flambeau des FCBE à la présidentielle d’avril 2021.

Au poste de vice-président, on retrouve le secrétaire exécutif national des FCBE, Paul Hounkpè.

Natif de Djougou, Alassane Soumanou pourrait rassembler les militantes et militants FCBE autour de son projet de société. Il en est de même du secrétaire exécutif national qui bénéficie du soutien des responsables aussi bien du Nord que du Sud.

Les FCBE constituent l’une des formations politiques opposées au régime du président Patrice Talon, et qui nourrit l’ambition de prendre la gestion des affaires publiques au Bénin à partir de mai 2021.

