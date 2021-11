Le Vice-président pour l’Afrique de l’Ouest et centrale de la Banque Mondiale, Ousmane Diagana a visité le site de Gbékon à Grand-Popo dans le cadre des travaux d’urgence sur la côte transfrontalière Agbodrafo-Grand-Popo. C’est en compagnie du préfet du département du Mono, du maire de Grand-Popo et d’autres personnalités.

Il sonnait 11H40 min le dimanche 31 octobre 2021 lorsque le Vp pour l’Afrique de l’Ouest et centrale de la Banque Mondiale et sa délégation descendent sur le site. « Les travaux d’urgence ont consisté à faire du dragage du lit pour résorber les problèmes d’érosion que nous observons. Il fallait redonner une profondeur au lit mineur du cours d’eau et les sables issus de ce dragage servent à revêtir la rive », explique Eliassou Hamidou Seko, Coordonnateur général de l’Unité intégrée de gestion des projets (Uigp) face au vice-président de la Banque Mondiale. Les travaux ont permis de stabiliser la rive sur près de 700 mètres, d’ouvrir l’embouchure de la rivière, etc.

« Ce qui a été fait est très encourageant, mais la problématique est beaucoup plus grande », indique Ousmane Diagana, vice-président pour l’Afrique de l’Ouest et centrale de la Banque mondiale. « Nous allons discuter avec le pays par rapport à tous les programmes que nous portons et voir comment on peut l’aider à les réaliser. Il faut travailler sur la durée pour apporter des solutions qui permettent aux communautés de cet endroit qui est si riche puissent être protégées », a-t-il ajouté.

Les travaux du projet Waca-Bénin comprennent le remplissage des bras de lagunes abandonnés à l’est de l’embouchure à Grand-Popo, la construction des épis de protection, l’installation d’un rechargement de 6,4 millions de mètres-cubes de sable à Agoué, et la construction de pistes cyclables et de parkings à Agoué et Hillacondji.

M. M.

3 novembre 2021 par