Ce que signifie le nom du président de l’Assemblée nationale

Louis G. Vlavonou, président de l’Assemblée nationale a expliqué son prénom endogène « Gbèhounou » au public. C’est ce 03 avril 2022 sur l’« Entretien du dimanche » d’Eden Tv.

« C’est une histoire passionnante. Lorsque je fus mis au monde, j’étais le premier garçon et mon papa a voulu que je m’appelle Gbèhounou, c’est-à-dire la vie surpasse tout, la vie est au-dessus de tout », a expliqué Louis G. Vlavonou, président de l’Assemblée nationale sur l’« Entretien du dimanche » d’Eden Tv ce 3 avril 2022. Ce prénom endogène peu connu au député sur la scène politique a fait son apparition en 2019 avec les réformes liées au système partisan. L’une des réformes exige de fournir le quitus fiscal pour tout candidat aux élections. Le calvaire de Louis Vlavonou commence au moment celui-ci sollicite son quitus fiscal à l’administration des impôts. « Alors, on m’a envoyé le point de mes dettes vis-à-vis du fisc. On m’a attribué tellement de biens, et je me demandais si tout ça était de moi ou pas », a indiqué Louis Vlavonou. « De confrontation en confrontation, (…) on a fini par comprendre que les biens appartenaient à un certain Vlavonou Louis, mais n’appartenaient pas à un certain Vlavonou Gbèhounou Louis ». A l’issue de cette expérience, l’actuel président de l’Assemblée nationale a décidé de faire recours à son prénom endogène ‘’Gbèhounou’’.

M. M.

4 avril 2022 par ,